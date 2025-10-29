Жители и гости Подмосковья за месяц позвонили на номер «112» более 600 тыс. раз

Фото: [ Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112 ]

В службу «112» Подмосковья с начала октября поступило более 600 тыс. звонков от жителей и гостей Московской области. Большинству обратившихся требовалась медицинская помощь.

За указанный период в службу также поступило более 520 СМС. Кроме того, граждане обращались за помощью через мобильное приложение «112 МО», систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и чат-бот.

Большинство обращений — почти 200 тыс. — были направлены станциям скорой медпомощи. Порядка 81 тыс. звонков были адресованы правоохранительным органам. В пожарную охрану было передано 8 тыс. обращений.

Помощью психологов воспользовались около 460 человек. Число справочных вызовов составило 79 тыс. Количество хулиганских звонков составило около 9 тыс.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев дал поручение об обеспечении безопасности граждан на длинных ноябрьских выходных.