Жители и гости Подольска смогут посетить выставку «Война и мир»
Выставка «Война и мир» пройдет в Подольске
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
В Подольске в музее «Подолье» открылась выставка «Война и мир», на которой представлены 100 произведений военной тематики от членов Подольского городского отделения ВТОО «Союз художников России» и из фондов выставочного зала. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Посетители увидят произведения живописи, графики и скульптуры. На выставке представлены жанры портрета, пейзажа, натюрморта. В сообщении уточнили, что экспозиция будет открыта до 22 июня.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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