Жители и гости Подольска смогут посетить выставку «Война и мир»

В Подольске в музее «Подолье» открылась выставка «Война и мир», на которой представлены 100 произведений военной тематики от членов Подольского городского отделения ВТОО «Союз художников России» и из фондов выставочного зала. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.