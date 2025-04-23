Жители и гости Подольска смогут посетить выставку «Война и мир»

Выставка «Война и мир» пройдет в Подольске

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Фото: [Администрация г. о. Подольск]

В Подольске в музее «Подолье» открылась выставка «Война и мир», на которой представлены 100 произведений военной тематики от членов Подольского городского отделения ВТОО «Союз художников России» и из фондов выставочного зала. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Посетители увидят произведения живописи, графики и скульптуры. На выставке представлены жанры портрета, пейзажа, натюрморта. В сообщении уточнили, что экспозиция будет открыта до 22 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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