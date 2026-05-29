Жители и гости Пушкинского смогут посетить экскурсии по парку музея-заповедника «Усадьба Мураново»

В воскресенье, 7 июня, на территории усадебного парка музея-заповедника «Усадьба Мураново» в Пушкинском округе стартуют ботанические прогулки «Дерев связующая нить». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В новом летнем сезоне в рамках таких экскурсий гости смогут узнать, как создавался парк, какие растения высаживались здесь владельцами усадьбы в XIX веке, познакомиться со старовозрастными деревьями парка и не только. Усадьба связана с русскими поэтами Евгением Боратынским и Федором Тютчевым.

Программа будет проходить до 13 сентября, узнать другие подробности можно на сайте.

