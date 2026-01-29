Жители и гости Звенигорода смогут посетить интерактивную программу «Рерих и балет»

В субботу, 7 февраля, в Звенигородском государственном музее-заповеднике Одинцовского округа проведут интерактивную программу «Рерих и балет». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве напомнили, что Николай Рерих создал декорации для двух балетов «Русских сезонов» Сергея Дягилева: «Половецкие пляски» и «Весна священная». В рамках программы посетителей ждут мини-экскурсия по выставке «Рерих. В поисках „небесного Звенигорода“», показ фрагментов из этих балетов, а также рассказ об их хореографических нюансах. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 12+