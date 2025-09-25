Жители Московской области смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

«Единая Россия» запустила третий Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор», который определит самые дружные и бережливые дома. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Мероприятие направлено на повышение активности и ответственности собственников в вопросах содержания имущества многоквартирных домов, информирования граждан по вопросам защиты своих прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Заявку можно подать по пяти номинациям: Лучший двор, Лучший подъезд, Самый дружный дом, Самый энергоэффективный дом и Молодые руки района. Сделать это можно на сайте с 1 октября по 15 ноября.

Отметим, что голосование пройдет с 15 октября по 15 декабря. Итоги конкурса подведут в декабре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

