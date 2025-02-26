Жители Московской области смогут пройти бесплатный онкоскрининг

В субботу, 1 марта, жители Подмосковья старше 18 лет смогут пройти бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона в рамках Дня открытых дверей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Своевременная диагностика позволяет специалистам выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение, что позволит в дальнейшем сохранить качество жизни пациента. Именно поэтому каждый месяц во всех 25 Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области проходит День открытых дверей», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках Дня открытых дверей женщинам будут доступны цитологическое исследование шейки матки, маммография/УЗИ молочных желез, мужчинам — ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, пациенты смогут пройти диагностику новообразований кожи, сделать рентген-исследование и КТ легких. Для прохождения обследования нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Ознакомиться с адресами ЦАОПов можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.