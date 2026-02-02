Жители около 20 тыс. домов Подмосковья перешли на электронные собрания собственников
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в 2025 году на электронные собрания собственников в ГИС ЖКХ перешли жители более 20 тыс. многоквартирных домов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Общая площадь домов, в которых приняли такое решение, составляет 126,8 млн. кв. м. Таким образом, цифровой регламент управления закреплен для 43% фонда МКД региона.
Сейчас электронные собрания проводятся в еще 1,1 тыс. домов, общая площадь которых составляет 7,6 млн. кв. м.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность перехода на онлайн-собрания собственников.