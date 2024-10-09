Жители Подмосковья более 13 тысяч раз записали питомцев в ветклинику через сайт госуслуг

Жители региона свыше тринадцати тысяч раз записали своих домашних животных в ветклинику через сайт госуслуг региона, рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн-запись доступна в разделе «Сервисы». Там нужно будет выбрать подходящее учреждение, врача и время приема.

Записаться в онлайн-режиме можно в пятьдесят три госветклиники. Запись доступна за месяц до приема.

Также на областном сайте госуслуг можно оформить регистрацию питомца.