Жители Подмосковья более 200 млн раз воспользовались услугами регпортала

Жители Подмосковья более 200 миллионов раз воспользовались услугами областного сайта госуслуг за все время его работы. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сейчас порталом пользуются свыше семи миллионов человек. С 2012 года на сайте ввели четыре сотни онлайн-услуг и сервисов для физических и юридических лиц, а также ИП, в том числе более тридцати в этом году.

С лета текущего года начала работать новая версия портала. Сайт стал удобнее и понятнее. Перечень доступных услуг был расположен на уровне глаз, появилась новая навигация, изменилась цветовая гамма.