Жители Подмосковья более 2,7 млн раз воспользовались сервисом по бронированию книг в библиотеках

Жители региона с января уже более 2,7 миллиона раз воспользовались цифровым сервисом по бронированию книг в библиотеках. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис доступен на портале «Библиотеки Подмосковья». В общей сложности на сайте представлено свыше девяти миллионов книг самых разных жанров.

Чтобы забронировать книгу, нужно пройти авторизацию на сайте и выбрать нужное издание. После подтверждения заявки можно поехать в библиотеку и забрать книгу — по соцкарте или «Стрелке».

Помимо этого, на сайте можно оформить единый электронный читательский билет. Он действует в девяти сотнях подмосковных библиотек.