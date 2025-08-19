Жители Подмосковья более 3 тыс. раз воспользовались услугами ветеринаров в парках
В парках Подмосковья вакцинировали от бешенства 1,2 тыс. домашних животных
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Подмосковья порядка 3,2 тыс. раз воспользовались услугами ветеринаров в парках. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Выездные бригады ветеринаров работают в парках региона с апреля. В мобильных пунктах можно вакцинировать или чипировать питомца, а также занести данные о нем в региональный реестр.
С начала акции ветеринары поставили прививки от бешенства 1,2 тыс. животных, зарегистрировали около 1,1 тыс. и чипировали 895.
Выездные бригады будут работать в парках до осени. В этом месяце мобильные пункты откроют в 48 локациях. Они нанесены на интерактивную карту.
Ранее в министерстве сообщили, что за июль в Подмосковье были вакцинированы 18 тыс. кошек и собак.