Жители Подмосковья более 80 тысяч раз посетили «Онкопортал» с начала года

Жители Подмосковья более 80 тысяч раз посетили «Онкопортал» с начала текущего года. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Самым востребованным разделом портала стали «Новости». С января статью о выписке из амбулаторной карты в онлайн-формате просмотрели более десяти тысяч раз.

Также более восьми тысяч раз пользователи посетили страницу онкодиспансера Подмосковья. Кроме того, популярностью пользовался раздел «Дни здоровья». Его просмотрели почти семь тысяч раз.