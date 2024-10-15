Жители Подмосковья более 80 тысяч раз посетили «Онкопортал» с начала года
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Жители Подмосковья более 80 тысяч раз посетили «Онкопортал» с начала текущего года. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Самым востребованным разделом портала стали «Новости». С января статью о выписке из амбулаторной карты в онлайн-формате просмотрели более десяти тысяч раз.
Также более восьми тысяч раз пользователи посетили страницу онкодиспансера Подмосковья. Кроме того, популярностью пользовался раздел «Дни здоровья». Его просмотрели почти семь тысяч раз.
«Количество посещений портала подчеркивает важность платформы для жителей, стремящихся быть информированными о здоровье и медицинских услугах», – отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.