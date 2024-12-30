Жители Подмосковья к Новому году легально срубили более 600 деревьев в лесных питомниках

Жители Подмосковья в рамках акции «Ель домой — всей семьей» легально срубили в лесных питомниках региона более 600 деревьев, передает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«В этом году с 14 по 30 декабря участники акции выбрали и забрали домой более 620 елок и сосен», - рассказал председатель ведомства Евгений Агулов.

Акцию провели в трех питомниках — Дмитровском, Сергиево-Посадском и Ульянинском. В ее рамках в питомниках специально подбирают плантации с соснами и елями, которые переросли состояние сеянца. Такие деревья невозможно пересадить в другое место, не повредив корни.

Большинство жителей — 85% — выбрали для украшения дома ель. Самый востребованный размер деревьев — до полутора метров.