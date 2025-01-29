Жители Подмосковья купили более 7 тыс. тонн яблок в декабре

Жители Подмосковья за декабрь купили свыше 7 тыс. тонн яблок. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В среднем в день приобреталось более 240 тыс. кг», - отметили в министерстве.

В число наиболее крупных производителей яблок в Подмосковье входит ЗАО «Совхоз имени В. И. Ленина» из Луховиц, где было собрано свыше 300 тонн этого фрукта.

В яблоках содержится витамин С, который способствует укреплению иммунитета. Также в них много клетчатки, что помогает нормализовать пищеварение.