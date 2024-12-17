Жители Подмосковья купили более пяти тысяч тонн сыра за ноябрь

В ноябре 2024 года жители Подмосковья в магазинах, на рынках и ярмарках приобрели более 5,3 тысячи тонн сыра (примерно 176 тонн в день). Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что регион является лидером в России по объемам производства сыра. По итогам 10 месяцев 2024 года здесь изготовили более 143,6 тысячи тонн продукции, что на 12,7% больше, чем в прошлом году.

Сыр в регионе производят более 50 промышленных предприятий. В число крупнейших производителей входят ООО «ЛАКТАЛИС ИСТРА», ООО «Хохланд Руссланд» в Раменском округе, ООО «Сыровар» в Дмитровском округе и ООО «РОТА АГРО» — в Ленинском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.