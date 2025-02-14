Жители Подмосковья купили почти 2 тыс. тонн гречки за месяц

В январе 2025 года жители Подмосковья купили 1,7 тыс. тонн гречневой крупы (ядрица). Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ежедневно в регионе приобретали порядка 55 тонн данного вида продукции. В ведомстве уточнили, что гречка является одной из самых полезных и популярных круп. В ее составе есть витамины, минералы, антиоксиданты, белок и клетчатка. В ведомстве посоветовали покупать крупу в прозрачной упаковке, чтобы оценить ее внешний вид и проверить на наличие посторонних примесей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.