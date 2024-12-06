Жители Подмосковья купили почти четыре тысячи тонн конфет за месяц

По итогам прошлого месяца жители региона купили в магазинах, на рынках и ярмарках примерно 3,7 тысячи тонн конфет. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что в среднем жители области покупали порядка 126 килограммов конфет ежедневно.

Как подчеркнули в министерстве, покупать сладости следует только в санкционированных торговых точках. Это могут быть сетевые магазины, специализированные ярмарки и рынки. При покупке нужно обращать внимание на дату изготовления и срок годности продукции.