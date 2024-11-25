Жители Подмосковья могут бесплатно пройти онкологический скрининг

Жители региона в субботу могут бесплатно пройти онкологический скрининг, передает Министерство здравоохранения Московской области. Осмотры будут проводиться в рамках Дня открытых дверей в Центрах амбулаторной онкопомощи.

Для жительниц доступны цитологическое исследование шейки матки и маммография/УЗИ молочных желез. Мужчины смогут сдать ПСА-тест на рак простаты. Помимо этого, все желающие смогут проверить новообразования на коже и пройти КТ- или рентген-исследование.

«Благодаря своевременной проверке здоровья, врачи могут выявить заболевания на ранней стадии, а значит вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента», - отметил и. о. главы областного Минздрава Максим Забелин.

К медосмотру приглашаются все желающие совершеннолетние жители региона. Диагностика будет проводиться с девяти часов утра до двух часов дня. Адреса учреждений представлены здесь. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.