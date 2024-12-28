Жители Подмосковья могут поучаствовать в фотоконкурсе «Снежнолесье2025»

Жители Подмосковья могут принять участие в фотоконкурсе «Снежнолесье2025», который традиционно организует Комитет лесного хозяйства Московской области.

В рамках конкурса всем желающим предлагается отправиться на прогулку в зимний лес с камерой и сделать фотографию. Снимок необходимо опубликовать с хештегом #снежнолесье2025 в соцсетях ведомства. Важно подписать фотографию, а также указать, в каком лесничестве она была сделала.

По итогам конкурса будут определены пять самых красивых фотографий. Их авторов ждут призы. Конкурс продлится до 1 февраля 2025 года.