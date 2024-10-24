Жители Подмосковья могут поучаствовать в онлайн-зачете по финансовой грамотности. О проведении мероприятия рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области в соответствии с письмом ГУ Банка России по ЦФО.

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проходит до 29 октября. Его цель — формирование финансовой культуры и популяризации темы финансовой грамотности среди всех категорий населения.

Участники онлайн-зачета могут не только проверить свои знания, но и получить индивидуальные рекомендации от специалистов.