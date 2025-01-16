Жители Подмосковья могут сдать новогодние елки на переработку в 266 пунктах

В Подмосковье открыли 266 пунктов приема елок на переработку

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Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]

В Подмосковье в рамках акции «Сдай на переработку и елки, и иголки!» открыли 266 пунктов приема, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Акции дали старт 15 января. В ее рамках можно сдать на переработку живые ели, сосны и пихты. В дальнейшем деревья переработают в продукты благоустройства, хозяйства и промышленности.

Если дерево тяжелое, можно заказать его вывоз. Услуга доступна на сайте госуслуг региона.

Мероприятие будет проходить до 10 февраля. Все пункты приема деревьев представлены на карте.

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области