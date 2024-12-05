Жители Подмосковья направили десять тысяч вызовов через мобильное приложение «112 МО»

В 2024 году через мобильное приложение «112 МО» в экстренные службы Подмосковья поступило более 10 тысяч вызовов, для сравнения в 2022 году жители региона направили через него только три тысячи вызовов. Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

В общей сложности с момента запуска приложения в 2017 году жители направили более 20 тысяч вызовов. В пресс-службе уточнили, что оно позволяет вызвать экстренные службы с помощью звонка, СМС, уведомления «Я здесь, нужна помощь» или кнопки «Добавить происшествие». Отслеживать местоположение служб можно будет на карте. Помимо этого, в приложении также можно оформить ДТП по европротоколу, найти пропавших родственников в больницах и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.