Жители Подмосковья направили почти пятьсот тысяч обращений на горячую линию областного Минсоцразвития

С начала 2024 года на «горячую линию» социальной поддержки поступило более 450 тысяч обращений от жителей Подмосковья, в общей сложности с момента ее запуска в 2022 году — более миллиона обращений. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В ведомстве уточнили, что так жители могут о решить практически любой вопрос, связанный с получением мер социальной поддержки. Оставить обращение можно по телефону 122-6 с территории Подмосковья или 8 (800) 550-50-30 — из другого региона России. Чаще всего запросы жителей касаются получения компенсации за коммунальные услуги, ежемесячной доплаты к пенсии и санаторно-курортного лечения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.