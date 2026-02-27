Жители Подмосковья оформили единовременную выплату на погребение почти 5 тыс. раз

По итогам 2025 года жители Подмосковья подали более 4,8 тыс. заявлений на получение единовременной материальной помощи на погребение, с начала этого года – свыше 700 онлайн-заявок. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» – «Помощь в сложных ситуациях». Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Такая возможность есть у жителей региона, которые взяли на себя обязанность осуществить погребение умершего. Их доход при этом не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума. Подать заявление необходимо не позднее шести месяцев со дня смерти.

