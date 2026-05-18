Жители Подмосковья оформили матпомощь на погребение более 2 тыс. раз

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 2 тыс. заявлений на получение единовременной материальной помощи на погребение, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Матпомощь могут оформить местные жители, которые взяли на себя обязанность осуществить погребение умершего, если их доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума. Подать заявление можно не позднее шести месяцев со дня смерти. Услугу можно найти в разделе «Поддержка» – «Помощь в сложных ситуациях», для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

