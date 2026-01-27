Жители Подмосковья оформили около 20 тыс. записей к врачу с помощью чат-бота в MAX

В Подмосковье с помощью чат-бота в мессенджере MAX жители оформили порядка 20 тыс. записей на прием к врачу. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Записаться можно не только на очный прием, но и на телемедицинскую консультацию. Также чат-бот помогает продлить электронный рецепт на льготное лекарство и закрыть больничный.

Чат-бот действует в мессенджере с конца прошлого года. Он доступен по этой ссылке. При этом бот синхронизирован с ЕМИАС, и все записи, оформленные с его помощью, отображаются на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность использования ИИ-проектов во всех отраслях.