Жители Подмосковья оформили почти 15 тыс. порубочных билетов онлайн

С начала 2025 года в Подмосковье оформили около 12,5 тыс. онлайн-заявлений на получение разрешения на вырубку, посадку или пересадку зеленых насаждений, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы», ей могут воспользоваться владельцы недвижимости: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. В ведомстве уточнили, что такой документ нужно оформить в случае, если планируется санитарная рубка, удаление сухостоя или аварийных деревьев, реставрация объектов озеленения и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.