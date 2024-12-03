Жители Подмосковья оформили почти девять тысяч социальных карт за неделю

На прошлой неделе жители Подмосковья оформили порядка 8,5 тысячи социальных карт в режиме онлайн, соответствующая услуга размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Найти ее можно в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Забрать готовую социальную карту можно будет в любом удобном МФЦ. Услуга доступна для льготных категорий граждан, которые зарегистрированы в регионе. С помощью соцкарты можно бесплатно перемещаться на общественном транспорте, а также получать скидки в некоторых магазинах и аптеках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.