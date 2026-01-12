Жители Подмосковья оформили социальную карту почти 500 тыс. раз

В 2025 году в Подмосковье услугой по замене, выдаче и прекращении действия социальной карты жителя региона воспользовались более 480 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» — «Соцкарты и документы». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Данная карта позволяет пользователям получить право на бесплатный проезд на транспорте области и Москвы, железнодорожном транспорте в пригородном сообщении. Кроме того, они могут получать скидку в ряде магазинов и приобретать по льготной цене лекарства. Услугу предоставляют в течение 16 рабочих дней, карту можно забрать в МФЦ, выбранном при заполнении заявления.

