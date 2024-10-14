Жители Подмосковья около 700 тысяч раз обратились за выписками из домовых книг с начала года

Жители региона уже почти семьсот тысяч раз подали на сайте госуслуг области заявки на получение выписки из домовой книги. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Такая выписка может потребоваться при продаже недвижимости, для суда, оформления лицевого счета на нового собственника, перерасчета оплаты за ЖКУ.

Услуга доступна на портале госуслуг региона по этой ссылке. Результат оказания услуги поступит в личный кабинет. Получить ее могут все жители многоквартирных домов.