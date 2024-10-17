Жители Подмосковья онлайн подали более 16 тысяч заявлений на выплату к юбилею совместной жизни

Жители Подмосковья подали на областном сайте госуслуг более 16 тысяч заявлений на выплату к юбилею совместной жизни. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявление доступно в разделе «Гражданам». Далее следует перейти в подраздел «Соцподдержка», затем — «Поддержка пожилых людей». Там нужно будет прикрепить соответствующие документы и указать банковские реквизиты.

Получить такую выплату могут супружеские пары, прожившие в браке как минимум пятьдесят лет.