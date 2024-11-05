Жители Подмосковья подали 250 тысяч заявлений на обслуживание карт «Стрелка»

Жители региона с января текущего года подали порядка 250 тысяч заявлений на обслуживание карт «Стрелка», передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Соответствующая услуга доступна на портале госуслуг региона. В ее рамках можно оформить проездной, заменить неработающую карту на новую, подтвердить свое право на получение льгот, вернуть карту и получить залог.

Для получения услуги нужно выбрать на портале раздел «Гражданам», далее — «Соцподдержка» и «Соцпомощь». После этого потребуется заполнить онлайн-форму. Услуга будет оказана в течение шести рабочих дней. Получить карту можно будет в МФЦ.