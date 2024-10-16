Жители Подмосковья подали 351 заявку на заготовку дров с начала года
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Жители Подмосковья с января текущего года подали 351 заявку на заготовку дров, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области. Этот показатель вырос вдвое по сравнению с прошлым годом.
Отмечается, что в оказании услуги было отказано 103 гражданам. Это было связано с тем, что в указанных жителями участковых лесничествах отсутствовали делянки.
Наибольшее число заявок подали жители Рузы, Луховиц и Серебряных Прудов — 88, 48 и 32 заявки соответственно.