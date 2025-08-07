Жители Подмосковья подали более 11 тыс. онлайн-заявок на техосмотр спецтехники

С начала 2025 года в Подмосковье подали около 11,4 тыс. онлайн-заявлений на проведение технического осмотра самоходных машин, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Бизнес» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Она доступна обычным жителям и представителям бизнеса Подмосковья. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить документы, а также оплатить госпошлину и сбор. В ведомстве уточнили, что к самоходным машинам относятся тракторы, катки, бульдозеры, автогрейдеры и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.