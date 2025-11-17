Жители Подмосковья подали более 20 тыс. онлайн-заявлений на запись в кружки и секции

За прошлую неделю жители Подмосковья подали более 20,1 тыс. заявлений на услугу онлайн-записи в кружки и секции, она стал самой востребованной госуслугой, размещенной на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В числе самых популярных услуг также оказались «Выписка из домовой книги» (свыше 20 тыс. заявлений) и выдача и замена социальных карт жителя Московской области (более 9,2 тыс. заявок). В пятерку лидеров также вошли «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» и услуга по присвоению адреса. В ведомстве напомнили, что в общей сложности на портале размещены около 400 услуг для жителей и бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.