Жители Подмосковья подали более 50 тыс. онлайн-заявлений на прикрепление к поликлинике

С начала 2025 года жители Подмосковья воспользовались электронной услугой «Прикрепление к поликлинике», размещенной на региональном портале госуслуг, более 50 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Прочее» — «Здоровье», для ее получения нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. В заявлении пользователю необходимо будет выбрать поликлинику, указать медучреждение, к которой он был прикреплен на момент подачи заявки, а также ввести данные полиса ОМС. В ведомстве уточнили, что менять поликлинику можно не чаще одного раза в год (исключение составляют случаи смены места жительства или места пребывания).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.