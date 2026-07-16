Опасный фиксатор: почему лак для волос может навредить легким, коже и самим прядям и как это предотвратить

Флакон с лаком для волос есть почти в каждой косметичке. Удобно, быстро, эффективно. Но за этой простотой скрываются химические процессы, которые могут аукнуться здоровьем. О том, что происходит с волосами, кожей и легкими при регулярном использовании аэрозолей, REGIONS рассказала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова.

Коварный этанол: как спирт разрушает волосы

Казалось бы, спирт в составе — это гарантия быстрой сушки. Но этиловый спирт — это агрессивный растворитель, который вытягивает влагу из самого волоса, считает эксперт Результат — потеря эластичности, ломкость, тусклый вид. Особенно страдают кончики, которые начинают сечься. Современные производители предлагают бесспиртовые альтернативы, но они дороже и менее популярны. Если лак используется ежедневно, выбор должен падать именно на них.

«Спирт вызывает пересушивание волос, а при постоянном использовании повышает их ломкость. В составе качественных лаков обычно неспиртовые растворители», — подчеркнула специалист.

Полимерная ловушка: когда кожа перестает дышать

Полимеры, фиксирующие прическу, работают как невидимая сеть. Они обволакивают волос, удерживая форму. Но часть этих веществ неизбежно оседает на коже головы. Со временем это приводит к закупорке пор, нарушению работы сальных желез. Первые симптомы — зуд, шелушение, перхоть. Если не пересмотреть способ нанесения, может развиться себорейный дерматит. Поэтому лак лучше наносить только на длину, избегая корней.

Парфюмерный обман: сильный запах как предупреждение

Интенсивный, сладковатый или резкий аромат — не признак качества, а сигнал о высокой концентрации летучих веществ. Они быстро испаряются, раздражая слизистые глаз и дыхательных путей. У людей с чувствительными слизистыми это вызывает сухость, першение и даже головные боли. Особенно опасно использовать сильно пахнущие лаки в маленьких помещениях без вентиляции.

«Качественные лаки имеют нейтральный, еле ощутимый запах, который, как правило, быстро выветривается (или вообще не имеют запаха). Сильный и резкий запах — признак низкого качества лака», — уточнила она.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Дыхательный риск: что вдыхают астматики и аллергики

Аэрозольные частицы — это не просто пар, а мелкодисперсная взвесь. Она легко проникает в легкие, оседает на бронхах. У здоровых людей реакция ограничивается кратковременным кашлем или дискомфортом. У астматиков и аллергиков может начаться приступ. Также возможны слезотечение, покраснение глаз, раздражение слизистой носа. Поэтому врачи рекомендуют использовать лаки в проветриваемых помещениях и не распылять их рядом с людьми с чувствительными дыхательными путями.

«Вещества, содержащиеся в составе лака, могут вызвать ощущение дискомфорта, боль или сухость в горле, головную боль, тошноту, слезотечение, искажение зрения, приступы аллергии и астмы. Лаки для волос особенно опасны именно для аллергиков и астматиков. При этом пострадать может не только тот, кто пользуется лаком, но и другие члены семьи», — предупредила Татьяна Дроганова.

Правила безопасного использования

Наносите лак дозированно, не переусердствуйте — одного нажатия достаточно для легкой фиксации.

Держите баллон на расстоянии 25–30 см от головы, чтобы избежать оседания на коже.

Вечером обязательно мойте голову шампунем — это удаляет остатки полимеров и дает волосам отдохнуть.

Не распыляйте лак в закрытых помещениях, открывайте окно.

Выбирайте лаки без спирта в составе, особенно если пользуетесь ими чаще 2–3 раз в неделю.

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