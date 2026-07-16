Дрожь земли под Новосибирском: почему утренние подземные толчки тревожат ученых
РАН: появились последствия землетрясения в Новосибирской области 16 июля
Утром 16 июля 2026 года в Искитимском районе Новосибирской области произошло сейсмособытие. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, толчки были зарегистрированы в 07:34 по местному времени (03:34 по московскому), передает РИА Новости.
Подробности сейсмического события
- Эпицентр. Находился в районе деревни Харино Усть-Чемского сельсовета, в зоне работы угольных разрезов.
- Магнитуда. Составила 4,0.
- Природа толчков. Директор Алтае-Саянского филиала ЕГС РАН Алексей Еманов подтвердил, что зафиксированное событие является именно землетрясением, а не промышленным взрывом. Он отметил, что данная локация демонстрирует сейсмическую активность на протяжении последних 10–15 лет.
Ощутимость и реакция экстренных служб
Специалисты отмечают, что интенсивность колебаний зависела от конкретной местности и грунтовых условий:
- В районе деревни Харино инструментальные приборы зафиксировали наибольшую силу толчков.
- В поселке Девкино интенсивность составила чуть более 2 баллов.
- В селах Усть-Чем и Елбаши — от 1 до 2 баллов.
По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, сейсмособытие прошло без последствий: разрушений нет, а звонков и обращений от жителей региона в экстренные службы не поступало.