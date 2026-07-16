Нападающий «Локомотива» Воробьев перейдет в «Краснодар»: сделка на финише

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев все же перейдет в «Краснодар», написал инсайдер Иван Карпов. Оформление трансфера находится на завершающем этапе. Ранее сообщалось, что «быки» вышли из переговоров по форварду.

По данным Карпова, 28-летний футболист подпишет соглашение с «Краснодаром» на четыре года. Сумму трансфера инсайдер не сообщает. Ранее «Чемпионат» писал», что последним предложением южан было €4,5 млн плюс бонусы, но «Локомотив» оно не устроило. Железнодорожники хотели выручить за игрока порядка €7 млн.

На форварда также претендовал московский «Спартак».

В минувшем сезоне Воробьев провел 34 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил 12 мячей и сделал семь передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €6 млн.

Ранее стало известно, что ФИФА запретила грозненскому «Ахмату» регистрировать новых игроков.