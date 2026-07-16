Почти 150 тыс. жителей Подмосковья проверили здоровье в рамках выездов мобильных комплексов

С начала 2026 года здоровье в мобильных комплексах Подмосковья проверили почти 150 тыс. жителей отдаленных территорий, за этот период было проведено почти 5,9 тыс. выездов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Специалисты во время таких выездов посещают населенные пункты, где пациенты могут проконсультироваться с врачами и пройти необходимую диагностику, не затрачивая время на поездку в поликлинику», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках таких выездов пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое или другие исследования. График формируют с учетом потребности населенного пункта, он публикуется на сайтах медицинских организаций региона или в социальных сетях. При себе для прохождения обследования необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.