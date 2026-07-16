В Пушкино капремонт образовательного комплекса № 7 свяжут с культурным кодом Клязьмы

В микрорайоне Клязьма города Пушкино проходит капитальный ремонт образовательного комплекса № 7, расположенного на улице Кольцовской, д. 2, он обретет культурный облик и будет связан с «золотым веком» Клязьмы, ее литературным наследием и пейзажами. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Уже к 1 сентября 2026 года ученики вернутся в обновленные классы — в здание площадью почти 3,8 тыс. кв. м, где современные технологии и комфорт будут сочетаться с бережным отношением к истории», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, строительная готовность объекта достигла 78%. На площадке задействованы 65 строителей, два инженерно‑технических специалиста, две единицы техники

На территории реализуется проект творческой мастерской Алексея Шилова «Моя школа — моя история». Росписи на стенах будут посвящены тому, как в конце XIX века, после открытия железнодорожной станции в 1898 году, берега Клязьмы стали местом притяжения творческой интеллигенции. Кроме того, там появятся портреты известных писателей и героев их произведений и не только. Строители также выполнят электромонтажные работы и монтаж слаботочных систем, проведут внутреннюю отделку помещений, приведут в порядок фасад и входные группы и так далее.

Ремонт пройдет в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, его завершат к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.