«Он бил сына и манипулирует мной»: звезда «Дома-2» Саша Черно обвинила бывшего мужа в избиении ребенка

Звезды реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян пережили бурный роман, который закончился громким скандалом. Пара познакомилась на проекте, в 2018 году официально оформила отношения, а в 2020 году у них родился сын. Однако семейная идиллия длилась недолго — спустя несколько лет брак распался, и бывшие супруги начали публично выяснять отношения.

Как пишет The Voice, после расставания Черно и Оганесян не раз становились героями ток-шоу. В эфире программы «Пусть говорят» Оганесян обвинил бывшую жену в том, что она не занимается сыном и постоянно гуляет. В ответ Саша заявила, что подвергалась домашнему насилию со стороны мужа. Более того, по словам Черно, экс-супруг бил их ребенка.

«Я не знала, что он такое чудовище. Он жесток в том числе и по отношению к сыну. Он бил его, грубил, шутки свои тупые использовал, абьюзил его! Я всю жизнь прикрывала его. Его измены, поднятие рук, абьюз, то, как он доводил меня. Разошлась...» — призналась она.

Особенно остро встал вопрос воспитания сына. Саша рассказала, что у мальчика диагностирована задержка в развитии, и ей было крайне тяжело справляться в одиночку. Иосиф забирал ребенка каждую неделю на несколько дней, но, по мнению Черно, он не проявлял должной заботы, а напротив, использовал грубость и унижения.

Черно считает, что Оганесян пытается манипулировать ею через сына. Она утверждает, что бывший муж не привык работать и всю жизнь жил за ее счет, а теперь хочет, чтобы общество считало, будто она бросила ребенка, и требует от нее содержания.

Ранее появились подробности громкого скандала на «Доме-2» с Мариной Африкантовой, Романом Капаклы и Татьяной Мусульбес.