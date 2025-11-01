Жители Подмосковья подали почти 15 тыс. онлайн-заявок на ремонт и замену газового оборудования

Жители Подмосковья подали более 13 тыс. заявок на ремонт и замену газового оборудования, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. В ней необходимо будет указать тип оборудования, адрес и желаемую дату визита мастера. После рассмотрения заявки жителям перезвонят, чтобы согласовать дату и время выезда специалиста. Акт о проведении работ, подписанный АО «Мособлгаз», поступит в личный кабинет заявителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.