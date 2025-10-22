Жители Подмосковья подали почти 25 тыс. онлайн-заявок на регистрацию спецтехники

С начала 2025 года в Подмосковье подали более 25 тыс. онлайн-заявлений на регистрацию самоходных машин и других видов техники, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Найти услугу можно в разделе «Бизнес» — «Регистрация и учет», в рамках нее можно подать заявление на регистрацию техники, снятие ее с учета, внести изменения в регистрационные данные и не только. Такая возможность есть как у физических и юридических лиц, так и у индивидуальных предпринимателей, которые являются собственниками самоходных машин и другой спецтехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.