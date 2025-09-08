Жители Подмосковья подали почти 40 тыс. онлайн-заявлений на зачисление в детский сад

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 37 тыс. онлайн-заявлений на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Образование» – «Образование детям». Она доступна для родителей или законных представителей ребенка, которые имеют временную или постоянную регистрацию в области. Подача заявления возможна с рождения ребенка и до семи лет, услугу предоставляют бесплатно в течение пяти рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.