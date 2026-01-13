Жители Подмосковья подали почти 40 тыс. онлайн-заявок на получение соцсправок

По итогам 2025 года комплексной онлайн-услугой «Справки Минсоцразвития МО» в Подмосковье воспользовались более 36 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти на главной странице регионального портала в разделе «Комплексные услуги», она позволяет оформить сразу три вида справок. Среди них — документ о получении (неполучении) пособий, компенсаций и других мер соцподдержки, о размере выплаченной компенсации за произведенные жилищно-коммунальные расходы, а также о среднедушевом доходе семьи. Для получения справки пользователю нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму.

