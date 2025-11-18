Жители Подмосковья подали почти 400 тыс. онлайн-заявлений на обслуживание карт «Стрелка»

С начала 2025 года жители Подмосковья воспользовались услугой «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» более 360 тыс. раз, она размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Данная услуга позволяет пользователям подтвердить право на льготу, получить льготную карту, восстановить защитный код карты, обменять неработоспособную карту и не только. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Получить карту можно будет в МФЦ, который указан в заявке.

