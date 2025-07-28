Жители Подмосковья подали почти 5 тыс. заявлений на получение выплаты на школьную форму

На прошлой неделе в Подмосковье подали более 4,8 тыс. заявлений на оформление выплаты многодетным семьям на приобретение одежды для школьников, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выплату можно получить на каждого ребенка один раз в календарном году, ее размер составляет 3 тыс. рублей. Заявление о предоставлении выплаты нужно подать не позднее 5 декабря текущего календарного года. Услуги на портале предоставляют в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.