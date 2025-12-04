Жители Подмосковья подали почти 70 тыс. онлайн-заявок на льготные путевки в санаторий

С начала 2025 года жители Подмосковья воспользовались онлайн-услугой «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками» почти 70 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу могут получить федеральные и региональные льготники – по медицинским показаниям и не чаще одного раза в год. Для постановки на учет на получение бесплатной путевки нужно записаться к терапевту в поликлинике по месту жительства, получить справку по форме 070/у и подать электронное заявление на портале. Ее можно найти в разделе «Поддержка» – «Отдых и здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.