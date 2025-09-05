Жители Подмосковья подули почти 200 онлайн-заявок на получение служебного жилья

В Подмосковье подали более 160 заявлений на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда, сделать это можно в режиме онлайн через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что к таким жилым помещениям относятся служебные квартиры и комнаты в общежитиях, которые предоставляются на период их работы или службы, а также на время капитального ремонта или реконструкции жилья, при сносе дома и не только.

Услуга доступна для сотрудников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и образования Московской области и так далее. Она размещена на портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.